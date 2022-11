Rusija se vrača k sporazumu o izvozu žita iz ukrajinskih pristanišč

Moskva, 2. novembra - Rusija nadaljuje sodelovanje pri sporazumu o izvozu žita iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč, so danes sporočili iz Moskve in dodali, da so od Kijeva prejeli zadostna varnostna zagotovila. Medtem je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan naznanil, da se bo izvoz žita nadaljeval že danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP.