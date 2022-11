Rusija: Glavna prednostna naloga je preprečiti spopad jedrskih sil

Moskva/Washington, 2. novembra - Predstavniki oblasti v Moskvi so danes izjavili, da bi morala biti glavna prednostna naloga sveta izogniti se spopadu jedrskih sil, kar bi po njihovem mnenju lahko privedlo do katastrofalnih posledic. V luči tega so pozvali vse jedrske sile, naj opustijo nevarne poskuse poseganja v življenjsko pomembne interese drugih držav.