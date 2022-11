V Španskih borcih plesna predstava na temo medosebnih odnosov

Ljubljana, 5. novembra - V Španskih borcih bo drevi premiera avtorske predstave plesalk in koreografinj Tjaše Bucik in Patricije Crnkovič z naslovom Od blizu. Predstava, ki je nastala v produkciji Adrian Filma in koprodukciji Zavoda En-Knap, se dotika dinamike medosebnih odnosov znotraj različnih časovnih obdobij.