Referendumi 2022: V kampanjo pred referendumom o noveli zakona o dolgotrajni oskrbi 12 organizatorjev

Ljubljana, 2. novembra - Za referendum o noveli zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo skupaj z referendumoma o novelah zakonov o vladi in o Radioteleviziji Slovenija 27. novembra, je prispelo 12 prijav organizatorjev referendumske kampanje. Od tega jih je sedem političnih strank, štiri pravne osebe in ena fizična oseba, so sporočili iz Državne volilne komisije.