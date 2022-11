V kabinetu predsednika vlade zanikajo, da bi Golob naročil analizo o poslovanju Nataše Pirc Musar

Ljubljana, 2. novembra - Iz kabineta predsednika vlade so preko družbenega omrežja Twitter sporočili, da predsednik vlade Robert Golob ni nikoli naročil nobene analize o poslovanju kandidatke za predsednico republike Nataše Pirc Musar ali njenega soproga. Informacijo, ki se je danes pojavila na družbenih omrežjih, so označili za laž, manipulacijo in poskus diskreditacije.