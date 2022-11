V Murski Soboti simpozij ob svetovnem dnevu romskega jezika

Murska Sobota, 2. novembra - Ob svetovnem dnevu romskega jezika, ki ga zaznamujemo 5. novembra, so v Murski Soboti danes pripravili simpozij Romski jezik - osnova za razumevanje romske zgodovine in kulture. Na njem so ugotavljali, kje ima romščina svoje mesto v jezikovni politiki Slovenije, in poskušali dati smernice, kako jo umestiti v izobraževalni sistem.