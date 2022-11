Katar zavrnil ustanovitev odškodninskega sklada za delavce migrante

Doha, 2. novembra - Katarski minister za delo Ali bin Samik Al Mari je zavrnil ustanovitev posebnega odškodninskega sklada za delavce migrante, ki so gradili stadione in drugo infrastrukturo za svetovno prvenstvo v nogometu. To bo med 20. novembrom in 18. decembrom. Sklad sta skušala zagotoviti Amnesty International in Human Rights Watch, poroča agencija AFP.