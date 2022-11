V stanovanjski hiši v Radencih moški sam zanetil požar

Radenci, 2. novembra - V nedeljo je v Radencih prišlo do požara v stanovanjski hiši, iz katere sta policist in občan rešila moškega, ki so ga zaradi težav z dihanjem odpeljali v bolnišnico. Moški se je zaklenil v hišo in sam zanetil požar, prišlo je tudi do eksplozije in materialne škode, ki znaša okrog 30.000 evrov, so sporočili s policijske uprave Murska Sobota.