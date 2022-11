Lista Zavedno Koper s pritožbo na ustavno sodišče zoper izločitev kandidatur

Koper, 2. novembra - Lista Zavedno Koper, ki jo je koprska občinska volilna komisija izločila s seznama kandidatur, upravno sodišče pa nato zavrnilo njene pritožbe zoper to odločitev, je vložila še pritožbo na ustavno sodišče. Kandidat liste za župana Kopra Patrik Greblo je prepričan, da je šlo za poseg v pravico do kandidiranja, so zapisali v sporočilu za javnost.