Referendumi 2022: Za referendum o noveli zakona o vladi deset organizatorjev kampanje

Ljubljana, 2. novembra - Za referendum o noveli zakona o vladi, ki bo skupaj z referendumoma o novelah zakonov o RTVS in o dolgotrajni oskrbi 27. novembra, je prispelo deset prijav organizatorjev referendumske kampanje. Od tega je šest prijav političnih strank in štiri prijave pravnih oseb, so sporočili iz Državne volilne komisije.