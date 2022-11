Malim poslovnim odjemalcem pomoč zaradi visokih cen energentov le za tri mesece

Ljubljana, 2. novembra - Na gospodarskem ministrstvu opozarjajo, da so mali poslovni odjemalci upravičeni do pomoči zaradi visokih povišanj cen energentov le za obdobje od junija do avgusta letos. Od septembra dalje so namreč deležni regulirane cene električne energije. Vloge so sicer na agenciji Spirit začeli sprejemati v torek.