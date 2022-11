V Sevnici vlak do smrti povozil 40-letnega tujega državljana

Sevnica, 2. novembra - V ponedeljek so policisti okoli 9. ure prejeli obvestilo o truplu moškega v bližini železniške postaje v Sevnici. Po ogledu so ugotovili, da je šlo je za 40-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki naj bi prečkal železniške tire v trenutku, ko je pripeljal vlak, ki je vanj trčil, so sporočili s policijske uprave Novo mesto.