Baku, 2. novembra - Tri slovenske judoistke bodo ta konec tedna nastopile na grand slamu v Bakuju. V azerbajdžanski prestolnici se bodo predstavile Maruša Štangar (do 48 kg), Andreja Leški (do 63 kg) in Metka Lobnik (do 78 kg). Tekmovanje bo potekalo od petka do nedelje.