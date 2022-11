Policisti uporabili prisilna sredstva zoper 19-letnika in dva mladoletnika, ki so razgrajali na vlaku

Novo mesto, 2. novembra - Krške policiste so v torek nekaj po 16. uri poklicali na pomoč, ker naj bi mlajši moški nadlegovali osebje na vlaku. Nasilneže so v Krškem izsledili in opravili identifikacijske postopke. Zoper 19-letnika in mladoletnika so uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in pridržali, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.