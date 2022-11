Ivanišinov film Tako se je končalo poletje nagrajen v Zagrebu

Zagreb, 2. novembra - Matjaž Ivanišin je za film Tako se je končalo poletje na mednarodnem filmskem festivalu v Zagrebu prejel nagrado zlati voziček za najboljši film v kategoriji kratkih filmov. Žirija je kratki film scenarista in režiserja Ivanišina nagradila zaradi "sijajne pripovedne jedrnatosti in zrele vizije", so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).