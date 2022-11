Slovenski kegljaški reprezentanci dobili tekmece na ekipnem SP

Varaždin, 2. novembra - Mednarodna kegljaška zveza je izžrebala skupine za ekipno svetovno prvenstvo, ki bo od 17. do 28. maja 2023 v Varaždinu na Hrvaškem. Ženske so bile izžrebane v skupino A, kjer so še Češka, Poljska in Estonija, moški pa v skupino C, kjer so Avstrijci, Slovaki in Estonci. Prvi reprezentanci iz vsake od štirih skupin se bosta uvrstili v četrtfinale.