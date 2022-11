Ob EP v rokometu konferenca na temo poslovnih priložnosti v Sloveniji

Ljubljana, 2. novembra - Ljubljana bo v okviru evropskega prvenstva v rokometu za ženske do petka gostila tridnevno športno-poslovno konferenco. Mednarodna športna tekmovanja imajo namreč velik potencial za povezovanje, nove poslovne priložnosti in predstavljajo možnosti za spoznavanje novih mednarodnih tržišč, so zapisali na javni agenciji Spirit Slovenija.