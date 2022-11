Briški: Polarizacija volilnega telesa v ZDA vse večji problem

pogovarjala se je Sergeja Kotnik Zavrl

Ljubljana, 4. novembra - Polarizacija volilnega telesa postaja v ZDA hud problem, volivci ene in druge stranke so prepričani, da nasprotna stran zanje predstavlja eksistencialno grožnjo, je za STA ocenila nekdanja dopisnica v ZDA, novinarka in analitičarka Nataša Briški. Na torkovih volitvah pričakuje poraz demokratov v predstavniškem domu, v senatu je tekma bolj napeta.