V akciji Manj svečk za manj grobov zbranih že skoraj 68.000 evrov

Zagorje ob Savi, 2. novembra - V letošnji ekološko-humanitarni akciji Manj svečk za manj grobov so doslej zbrali že 67.886 evrov, ki so jih obiskovalci pokopališč v preteklih dneh darovali na stojnicah, znesek pa se še povečuje. Na račun Fundacije Svečka se še vedno stekajo donacije s strani posameznikov in organizacij, ki darujejo tudi preko spletnih donacij in s sms-sporočili.