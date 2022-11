Selektor Sekulić določil 14 igralcev za kvalifikacije za SP

Ljubljana, 2. novembra - Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je določil 14 igralcev, ki jih 11. in 14. novembra čakata kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo avgusta in septembra prihodnje leto na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. Slovenci se bodo v 3. in 4. krogu drugega dela pomerili proti Izraelcem in Nemcem.