Za župansko mesto v Šmarjeških Toplicah ponovitev dvoboja izpred štirih let

Šmarješke Toplice, 2. novembra - V Občini Šmarješke Toplice, kjer so po tesnem izidu in nizu povolilnih zapletov na prejšnjih lokalnih volitvah kot zadnji v državi župana dobili šele konec januarja, se tokrat za županski mandat znova merita tekmeca izpred štirih let. To sta zdajšnji župan Marjan Hribar in nekdanja dolgoletna šmarješka županja Bernardka Krnc.