Ob svetovnem dnevu baleta pogled v zakulisje

Ljubljana, 2. novembra - Baletniki po vsem svetu danes obeležujejo praznik svoje umetnosti. Svetovni dan baleta letos poteka deveto leto zapored in ponuja vpogled v delo baletnih skupin po svetu. Na spletu si je mogoče brezplačno ogledati pouk in vaje, pogledati v nastajanje prihajajočih predstav in spremljati največje baletne zvezde pri delu.