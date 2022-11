Mariborska LPR ni zbrala dovolj podpisov za sejo mestnega sveta

Maribor, 2. novembra - Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) je pred dnevi začela zbirati podpise mestnih svetnikov za sklic izredne seje mariborskega mestnega sveta, na kateri bi znova govorili o sporazumu med Javnim holdingom Maribor in nekdanjim direktorjem Energetike Alanom Percem. Do današnjega izteka roka ni zbrala dovolj podpisov.