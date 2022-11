Za podjetniško podporno okolje leta 2023 razpisani trije milijoni evrov

Ljubljana, 2. novembra - Spirit Slovenija je razpisal tri milijone evrov za zagotavljanje storitev podpornega okolja 2023. Z razpisom želijo potencialnim in obstoječim podjetnikom, zagonskim in hitro rastočim podjetjem zagotoviti podporno okolje, ki bo na območju Slovenije nudilo brezplačne podjetniške storitve, so sporočili iz agencije. Rok za prijavo je 28. november.