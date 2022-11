Kralji večer po visoki zmagi izgubili z 2:5

Dallas, 2. novembra - Hokejisti Dallas Stars so v severnoameriški ligi NHL s 5:2 premagali Los Angeles Kings, pri katerih je kapetan in slovenski zvezdnik Anže Kopitar v 17:31 minute sprožil le en strel na vrata tekmecev. Kralji so večer prej v St. Louisu s 5:1 nadigrali Blues za drugo zaporedno zmago.