Newyorške borze končale rahlo v rdečem

New York, 1. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje po obetavnem začetku sklenili v rdečem. Na trgovanje so zlasti vplivali mešani podatki o ameriškem gospodarstvu, ki so pri vlagateljih še povečali napetost pred pomembno odločitvijo ameriške centralne banke Federal Reserve o dvigu ključne obrestne mere, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.