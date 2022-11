Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29., 30., 31. 10. in 1. 11.)

Ljubljana, 1. novembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je v naravni nesreči na Kreti umrla Slovenka. Na hotelsko sobo 47-letnice se je v jutranjih urah s pobočja utrgala skala, ki je poškodovala tudi njenega sina. Poročale so tudi o prazniku dnevu reformacije, najdbi posmrtnih ostankov v Kočevskem rogu in ocenah Eurostata.