Pet medalj za slovenski ju-jitsu v Abu Dabiju

Abu Dabi, 1. novembra - Slovenska reprezentanca v ju-jitsuju je v prvem tednu svetovnega prvenstva v Abu Dabiju osvojila tri bronaste medalje in dve zlati. Rebeka Duščak je v kategoriji do 16 let borbe nad 63 kilogramov premagala vso konkurenco, najboljši pa je bil tudi Julijan Zakonjšek v kategoriji borb U21 do 85 kg.