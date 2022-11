Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 1. novembra - Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo dopoldne delno jasno, popoldne pa zmerno do pretežno oblačno. Popoldne, zvečer in ponoči bo ponekod deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo pretežno oblačno, ponekod bodo še manjše padavine. V petek bo oblačno in deževno. Postopno bo hladneje.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo slabi, nad severozahodno Evropo se poglablja ciklonsko območje. Vremenska fronta je dosegla zahodne Alpe. V višinah priteka nad naše kraje z jugozahodnim vetrom nekoliko manj topel in danes še suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami.