Na Wall Streetu uvodoma pozitivno

New York, 1. novembra - Trgovanje na Wall Streetu se je danes začelo z rastjo tečajev delnic. Vlagatelji so pozdravili dobre poslovne rezultate nekaterih podjetij, z nakupi pa so pospremili tudi neuradne in nepotrjene informacije s Kitajske, da naj bi v državi stekli pogovori o umiku politike ničelne tolerance do covida-19.