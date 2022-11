ZDA in Združeni arabski emirati napovedali partnerstvo za čisto energijo

Washington, 1. novembra - ZDA in Združeni arabski emirati so napovedali vzpostavitev partnerstva za čisto energijo, vrednega 100 milijard dolarjev, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz Bele hiše. Cilj partnerstva bo razviti vire energije z nizkimi emisijami in do leta 2035 na ta način zagotoviti 100 gigavatov čiste energije.