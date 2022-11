Privrženci Bolsonara blokirajo številne ceste v Braziliji

Brasilia, 1. novembra - Podporniki dosedanjega brazilskega predsednika Jairja Bolsonara, nezadovoljni zaradi njegovega poraza v nedeljskem drugem krogu predsedniških volitev, so danes s tovornjaki blokirali številne ceste in avtoceste po vsej državi. Bolsonaro medtem še vedno ni niti priznal poraza niti izpodbijal volilnih izidov, ki so razdelili državo.