Vodstvo lige NBA kaznovalo Philadelphio

Philadelphia, 1. novembra - Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je kaznovalo ekipo Philadelphio 76ers z odvzemom drugega kroga nabora novincev lige leta 2023 in 2024, ker so v preiskavi potrdili, da se je dogovarjala za prestop igralcev izven za to določenega roka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.