Organizatorji SP v Katarju vzgajajo 40 rezervnih zelenic

Doha, 1. novembra - Organizatorji nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju so pripravili 40 rezervnih zelenic, v kolikor bodo visoke temperature in pomanjkanje padavin vplivale na kakovost travnatih površin, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Reprezentance bodo igrale in trenirale na skupno osmih stadionih ter 136 pomožnih igriščih.