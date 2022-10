Evropske borze v zelenem, nafta in evro nižje

London/Frankfurt/Pariz, 31. oktobra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Med vlagatelji so odmevali najnovejši podatki o inflaciji in gospodarski rasti v območju z evrom, ta teden pa bodo pozorni predvsem na zasedanje ameriške centralne banke, na katerem bodo po pričakovanjih vnovič dvignili ključno obrestno meto. Evro in nafta sta se pocenila.