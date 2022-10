Podnebni aktivisti stavbe v Londonu pobarvali z oranžno barvo

London, 31. oktobra - Londonska policija je danes aretirala šest ljudi, potem ko so podnebni aktivisti na protestu ob noči čarovnic z oranžno barvo polili štiri stavbe v britanski prestolnici. Odgovornost je prevzela aktivistična skupina Just Stop Oil, ki želi ustaviti nova iskanja črpališč nafte in plina v Severnem morju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.