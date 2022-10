Dan reformacije s čestitkami obeležila tudi predsedniška kandidata

Ljubljana, 31. oktobra - Dan reformacije sta s čestitkami obeležila tudi predsedniška kandidata Anže Logar in Nataša Pirc Musar. Logar je ob tem izpostavil, da je dan reformacije za Slovenke in Slovence tudi praznik jezika ter temelj naše narodne in kulturne identitete. Pirc Musarjeva pa je čestitko pospremila z besedami Primoža Trubarja "stati inu obstati".