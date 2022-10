Število smrtnih žrtev poplav in zemeljskih plazov na jugu Filipinov naraslo na okoli sto

Manila, 31. oktobra - Število smrtnih žrtev poplav in zemeljskih plazov, ki so prejšnji teden prizadeli jug Filipinov, je naraslo na 98. Še približno 60 ljudi pogrešajo, a reševalci opozarjajo, da so možnosti za njihovo preživetje sedaj skoraj nične, poroča francoska tiskovna agencija AFP.