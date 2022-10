Sloveniji šest medalj na balinarskem SP za mlajše člane in mladince

Lyon, 31. oktobra - Slovenski balinarji so na svetovnem prvenstvu za mlajše člane in mladince v francoskem Montbrisonu osvojili šest medalj. Mlajša člana Erik Čeh in Gašper Povh sta osvojila zlati odličji, s še tremi srebrnimi in eno bronasto pa je Slovenija osvojila skupno tretje mesto na lestvici najuspešnejših držav, so sporočili iz Balinarske zveze Slovenije.