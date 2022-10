Vreme: Jasno

Ljubljana, 31. oktobra - Danes bo jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se bo predvsem v Prekmurju lahko zadržala tudi del popoldneva. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, v krajih z dolgotrajnejšo meglo okoli 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo v večjem delu Slovenije še pretežno jasno, predvsem po nižinah osrednje Slovenije bo zjutraj in dopoldne megla. Popoldne se bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pooblačilo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo zmerno do pretežno oblačno. Zvečer in v noči na četrtek bo ponekod rahlo deževalo. V četrtek bo pretežno oblačno, ponekod na zahodu bo občasno rahlo deževalo.

Vremenska slika: Nad južno in srednjo Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji zadržuje zelo topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se bo v Panonski nižini zadržala ves dan. V torek bo pretežno jasno, nekaj megle ali nizke oblačnosti bo zjutraj in dopoldne predvsem v sosednjih pokrajinah Italije in na avstrijskem Koroškem.

Biovreme: Danes in v torek bo vremenski vpliv ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden.