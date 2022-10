Golob ob dnevu reformacije: Tako kot Trubar bomo stali in obstali

Ljubljana, 31. oktobra - "Slovenci smo, kar smo, zaradi našega jezika. Brez slovenščine ni Slovencev," je ob dnevu reformacije zapisal premier Robert Golob. Slovenski knjižni jezik dolgujemo predvsem Primožu Trubarju, je spomnil in dodal, da bomo tako kot Trubar stali in obstali. "Kot narod in država, ki sta nastala iz njegove besede, drugače tudi ne moremo," je poudaril.