Visoka zmaga New Jerseyja, četrti zaporedni poraz Toronta

New York, 31. oktobra - Hokejisti New Jersey Devils so v tekmi severnoameriške hokejske lige NHL visoko s 7:1 premagali Columbus Blue Jackets in vpisali tretjo zaporedno zmago. Toronto Maple Leafs je zabeležil še četrti zaporedni poraz, po podaljšku so izgubili proti Anaheim Ducks. Po podaljšku je na domačem ledu slavil tudi Vegas Golden Knights.