Rusija davi znova raketirala ukrajinska mesta, tudi Kijev

Kijev, 31. oktobra - Rusija je davi, ko mineva že 250 dni od začetka ruskega napada, znova raketirala cilje v Ukrajini. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je bilo eksplozije slišati tudi v Kijevu, Harkovu in Zaporožju. Oblasti so ljudi pozvale, naj ostanejo v zakloniščih in drugih varnih prostorih. Poročajo tudi o izpadih elektrike.