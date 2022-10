Paraplesalcem pet medalj na EP na Češkem

Praga, 31. oktobra - Slovenski paraplesalci so v Pragi, kjer je po treh letih premora zaradi koronavirusa potekalo evropsko prvenstvo v športnem paraplesu, osvojili pet medalj, so sporočili iz krovne zveze za šport invalidov Slovenije - slovenskega paralimpijskega komiteja. Reprezentanca je dobila tri srebrne in dve bronasti medalji.