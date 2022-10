Medvedjev v finalu Dunaja ugnal Shapovalova

Dunaj, 30. oktobra - Prvi nosilec, Rus Danil Medvedjev, je v finalu teniškega turnirja ATP 500 na Dunaju po dveh urah in 17 minutah ugnal Kanadčana Denisa Shapovalova s 4:6, 6:3 in 6:2. Medvedjev je dobil njun šesti medsebojni dvoboj in sedaj vodi s 4:2. Za zmago je dobil ček za 439.305 evrov in se uvrstil na finalni turnir ATP sezone.