Vreme: Jasno

Predvsem v Prekmurju bo še lahko megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, v krajih z dolgotrajnejšo meglo okoli 17 stopinj Celzija. V ponedeljek bo jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, ki se bo predvsem v Krški kotlini in v Prekmurju lahko zadržala tudi dlje. Predvsem zjutraj bo lahko megleno tudi ob morju. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25, v krajih z dolgotrajnejšo meglo okoli 19 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo v večjem delu Slovenije še pretežno jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Še bo zelo toplo za ta čas. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho vreme.

Vremenska slika: Nad južno in srednjo Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji zadržuje zelo topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Večinoma bo jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki bo lahko na območju Panonske nižine vztrajala tudi popoldne.