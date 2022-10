S pomočjo italijanske policije prijeli oborožena roparja bencinskega servisa v Šempetru pri Gorici

Šempeter pri Gorici, 30. oktobra - Novogoriški policisti so s pomočjo italijanskih kolegov prijeli dva Italijana, utemeljeno osumljena ropa enega od bencinskih servisov v Šempetru pri Gorici. Uslužbencu sta grozila z nožem in pištolo, nato pa pobegnila v Italijo, kjer so ju prijeli. Ob tem policisti sumijo, da sta vpletena tudi v torkov rop, prav tako v Šempetru pri Gorici.