Slovenski judo v Perthu do dveh zmag in dveh drugih mest

Perth, 30. oktobra - Slovenski judoisti so v avstralskem Perthu na tekmovanju Oceania Open dosegli dve zmagi in dve drugi mesto. Ob odsotnosti velike večine najboljših judoistov in judoistk sta se zmag veselila Martin Hojak (do 73 kg) in Anka Pogačnik (do 70 kg). Drugi mesti sta vknjižila Vito Dragič (nad 100 kg) in Metka Lobnik (do 78 kg).