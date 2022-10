Flamengu tretjič pokal Libertadores

Guayaquil, 30. oktobra - Nogometaši brazilskega Flamenga so zmagovalci 63. pokala Libertadores. V finalu najbolj prestižnega južnoameriškega klubskega tekmovanja so v ekvadorskem Guayaquilu z 1:0 ugnali prav tako brazilsko zasedbo Athletico Paranaense. To je bil tretji naslov zasedbe iz Ria de Janeira.