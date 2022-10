Presenetljiv poraz Dončićevega Dallasa

Dallas, 30. oktobra - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA v domači dvorani presenetljivo izgubili po podaljšku proti Oklahoma City Thunder s 111:117. Slovenski as Luka Dončić ni bil posebej razpoložen, kljub vsemu pa je dvoboj končal s trojnim dvojčkom. V 40 minutah na parketu je 23-letni Ljubljančan dosegel 31 točk, 16 skokov in deset podaj.